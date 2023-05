Libia: comitato 6+6 per la preparazione delle leggi elettorali tiene nuova riunione a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato misto per la preparazione delle leggi elettorali in Libia (6+6), formato da parlamentari della Camera dei rappresentanti e membri l'Alto consiglio di Stato, ha tenuto una riunione presso la sede del Parlamento nella città di Tripoli. Lo ha riferito il portavoce ufficiale della Camera dei rappresentanti, Abdullah Blihaq. “L'incontro ha registrato una convergenza di vedute tra i membri della commissione per le leggi elettorali”, ha detto il portavoce, aggiungendo che è stato concordato anche un “meccanismo di lavoro” del comitato. (segue) (Res)