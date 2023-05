Libia: presidente Menfi incontra premier Dabaiba, focus su elezioni e situazione Zawiya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, ha discusso con il premier del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, di una serie di dossier di sicurezza in relazione anche alle elezioni che dovrebbero svolgersi entro l’anno corrente. Secondo quanto riferito dallo stesso Gun sui suoi canali social, l'incontro ha riguardato anche il piano dello Stato maggiore libico in merito alla situazione della sicurezza nella città di Zawiya, teatro la scorsa settimana di gravi disordini. Nel corso dell'incontro, che si è tenuto presso la sede del Consiglio presidenziale nella capitale libica Tripoli, le parti hanno inoltre sottolineato il coordinamento degli sforzi per sostenere l'inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, per organizzare le elezioni. Menfi e Dabaiba hanno inoltre discusso della necessità di completare le procedure contrattuali dei progetti di sviluppo approvati dal piano del 2022 per garantirne l'attuazione nei tempi previsti.(Res)