Maltempo: Salvini, venerdì primo tavolo su emergenza idrica in Emilia-Romagna

23 luglio 2021

- "In Emilia Romagna ho convocato per venerdì mattina il primo tavolo sull'emergenza idrica. Occorrono dighe, occorrono vasi, stiamo investendo per ridurre dispersione idrica. Inoltre, siamo riusciti a sbloccare il contributo di 300 milioni di euro che gli autotrasportatori stanno spettando da tempo". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5 in "Non Stop News". (Rin)