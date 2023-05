Sardegna: sciopero controllori volo, Ita Airways cancella due voli da e per l'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata difficile quella di oggi per il trasporto aereo da e per l'Isola. Dalle 13 alle 17 incroceranno le braccia i controllori di volo Enav del centro di controllo di Roma, i piloti e gli assistenti di volo di Vueling e gli assistenti di volo di Air Dolomiti. Lo sciopero Enav, proclamato dai Cobas e che riguarderà i servizi al traffico aereo erogati dal centro di controllo di Roma all'interno della propria area di competenza, ha costretto la compagnia Ita Airways a cancellare 47 voli nazionali di cui due riguardano l'Isola, il Cagliari-Milano e Milano-Cagliari del pomeriggio. La compagnia ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni. Ita Airways ha assicurato che “il 90 per cento dei passeggeri riuscirà a volare nella stessa giornata del 3 maggio. (Rsc)