Migranti: Usa e Messico, rinnovato impegno contro trafficanti e per gestione flussi

- I governi di Messico e Stati Uniti hanno annunciato una serie di misure per cercare di controllare il flusso migratorio "senza precedenti" che si sta producendo nella regione. I due Paesi, si legge in una nota, decidono innanzitutto di aumentare le azioni congiunte per contrastare l'azione dei "trafficanti" di migranti sulla scorta della strategia di maggiore controllo varata con Colombia e Panama sul corridoio di Darien, la pericolosa zona di selva che unisce il sud al centroamerica. Si parla poi del rinovato impegno per creare occupazione e occasioni di integrazione sociale nell'America centrale, strategia da tempo caldeggiata dal Messico per cercare di attenuare le cause stesse della migrazione. (segue) (Mec)