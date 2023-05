Migranti: Usa e Messico, rinnovato impegno contro trafficanti e per gestione flussi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico annuncia inoltre il proprio sostegno all'iniziativa statunitense, varata la scorsa settimana, di aprire in Paesi terzi (Guatemala, Colombia ed El Salvador), centri per l'elaborazione delle domande di asilo che i migranti presentano avendo un parente o "sponsor" negli Usa. L'idea è quella di stabilire il modo in cui il Messico potrà integrarsi al processo. Si torna quindi sulla decisione adottata a gennaio dai presidenti, Joe Biden e Andrés Manuel Lopez Obrador, di garantire programmi umanitari per l'accoglienza in Usa di migranti in arrivo da Haiti, Cuba, Venezuela e Nicaragua, scelta definita responsabile sin qui, della riduzione del "95 per cento" dei flussi. Il Messico si impegna a sua volta a continuare ad accogliere, per gli stessi motivi umanitari, migranti espulsi dagli Usa. (segue) (Mec)