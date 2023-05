Migranti: Usa e Messico, rinnovato impegno contro trafficanti e per gestione flussi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota segue l'incontro tenuto martedì a Città del Messico tra Lopez Obrador ed Elizabeth Sherwood-Randall, consigliere della Casa Bianca per la Sicurezza nazionale. Una riunione convocata a dieci giorni dalla scadenza del "Titolo 42", la norma varata sotto l'amministrazione di Donald Trump che consentiva alle autorità Usa - per l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 - di espellere i migranti senza documenti. Lo spirare della norma, previsto per l'11 marzo ha dunque riportato il tema in cima all'agenda politica dei due Paesi. Nelle stesse ore, il Pentagono confermava l’invio di 1.500 militari al confine con il Messico. Il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, Pat Ryder, ha precisato in una nota che la misura è stata approvata su richiesta del dipartimento per la Sicurezza interna, per sostenere le attività degli agenti di frontiera. “Per 90 giorni, il personale militare aggiuntivo svolgerà una funzione di sostegno alle attività delle guardie di frontiera: dal monitoraggio dei confini ai dati sugli ingressi, fino al supporto logistico”, ha detto, precisando che i militari non parteciperanno direttamente alle attività di sicurezza. (segue) (Mec)