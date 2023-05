Migranti: Usa e Messico, rinnovato impegno contro trafficanti e per gestione flussi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso febbraio l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha diffuso una proposta legislativa che potrebbe impedire ai migranti che hanno attraversato altri Paesi per arrivare al confine tra Stati Uniti e Messico di presentare domanda di asilo negli Usa. La misura, che ricalca una proposta simile avanzata dall'ex presidente Donald Trump, potrebbe interessare decine di migliaia di persone ed è la più restrittiva di quelle finora messe in atto per regolare il flusso di migranti in arrivo negli Stati Uniti dal confine sud. La norma proposta, recita il testo pubblicato sul Registro federale Usa, "incoraggerebbe i migranti ad avvalersi di percorsi legali, sicuri e ordinati verso gli Stati Uniti, o altrimenti a chiedere asilo o altra protezione nei Paesi attraverso i quali viaggiano, riducendo così la dipendenza dalle reti di traffico di esseri umani”. (segue) (Mec)