Ue: Tajani, proposta Commissione su Patto è passo avanti, escludere alcuni investimenti

- La proposta della Commissione europea sul Patto di stabilità e crescita è un passo avanti ma dovrebbe essere esclusi alcuni investimenti come quelli del Pnrr, della transizione ecologica e le spese per il sostegno all’Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ad “Agorà” su Rai3. “Queste spese dovrebbero essere escluse dal Patto, il ministro Giorgetti sta già discutendo la questione. È necessario dare delle regole e garantire il controllo del debito pubblico ma attenzione a non adottare regole che provochino recessione”, ha detto. (Res)