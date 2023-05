Usa-Italia: chi è Jack Markell, scelto da Biden come nuovo ambasciatore statunitense a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Joe Biden ha affidato l'incarico di ambasciatore degli Stati Uniti a Roma a Jack Alan Markell, suo consigliere e amico personale che attualmente regge l'incarico di ambasciatore statunitense presso l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) a Parigi. Il nome di Markell era già circolato in precedenza come potenziale candidato alla carica di capo del personale della Casa Bianca. Dal 2009 al 2017 Markell è stato governatore del Delaware, Stato Usa dove Biden ha servito come senatore per quasi 40 anni. Proprio in quegli anni, Merkell si era affidato al sostegno di Beau Biden, figlio maggiore del presidente Usa e procuratore generale del Delaware fino alla sua morte, nel 2015. Membro del Partito democratico, Markell ha lavorato anche come coordinatore della Casa Bianca per l'operazione "Allies Refuge", tramite la quale il governo Usa ha trasferito negli Stati Uniti alcuni civili afgani a rischio classificandoli come interpreti e dipendenti dell'ambasciata Usa a Kabul, dopo il ritiro statunitense dall'Afghanistan del 2021. (Was)