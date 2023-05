© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tempo di discutere per vedere se si può migliorare il Mes. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ad “Agorà” su Rai3. “Siamo sempre pronti al confronto con Bruxelles, sul Pnrr così come sul Mes. Tratteremo una soluzione conveniente per l’Italia in un contesto comunitario”, ha detto il ministro. (Res)