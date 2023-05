Centrodestra: Tajani, costruzione grande partito repubblicano “sogno a lungo termine”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di un partito repubblicano in Italia è un grande sogno di Silvio Berlusconi: è un sogno a lungo termine mai cancellato ma ora si lavora per rafforzare Forza Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ad “Agorà” su Rai3. “FI è unica forza di centro, il Terzo polo non esiste”, ha detto il ministro. “Ognuno conserva la propria identità, siamo diversi da Fratelli d’Italia e dalla Lega ma siamo parte di una grande alleanza”, ha spiegato il ministro.(Res)