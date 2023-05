Lavoro: Tajani, faremo di tutto per difendere potere di acquisto degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Faremo di tutti per difendere il potere di acquisto degli italiani”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ad “Agorà” su Rai3 parlando del taglio al cuneo fiscale adottato dal governo. “Intervenendo gradatamente sulle accise abbiamo trovato quei 4 miliardi necessari per fare avere più soldi ai lavoratori in busta paga”, ha detto. “Intendiamo andare avanti e proseguire, auspicando che l’economia mondiale ed europea non peggiori”, ha aggiunto il ministro.(Res)