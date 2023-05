Imprese: trimestre da record per Unicredit, ricavi netti in crescita del 56,5 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit chiude il primo trimestre con ricavi netti in aumento del 56,5 per cento a 5,8 miliardi di euro e un utile netto sopra le attese, pari a 2,1 miliardi di euro. Il trimestre da record, si legge in una nota, è la prova che Unicredit è una banca che ha compiuto una trasformazione, con una redditività rafforzata, costante e sostenibile. Il Gruppo ha infatti compiuto progressi significativi nell’esecuzione di UniCredit Unlocked e sta entrando adesso nella seconda fase del piano industriale, con ulteriore potenziale da sfruttare. Inoltre, il Gruppo ha registrato una crescita robusta dei ricavi, grazie al contesto favorevole dei tassi di interesse combinato alla buona gestione del beta sui depositi e al forte slancio commerciale. Questo si è tradotto in 5,8 miliardi di euro di ricavi netti nel primo trimestre, con un aumento del 56,5 per cento anno su anno. Grazie ai solidi risultati finanziari e al favorevole contesto dei tassi d'interesse, Unicredit ha inoltre migliorato la propria guidance finanziaria per il 2023, con ricavi netti superiori a 20,3 miliardi di euro e un utile netto al di sopra dei 6,5 miliardi di euro, fissando una nuova base di riferimento per il 2024-2025. (segue) (Rin)