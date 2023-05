Imprese: trimestre da record per Unicredit, ricavi netti in crescita del 56,5 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per il nono trimestre consecutivo Unicredit ha conseguito risultati finanziari eccellenti, migliorando il livello di redditività e la distribuzione grazie alla capacità di sprigionare il valore intrinseco del Gruppo”, ha dichiarato Andrea Orcel, Amministratore delegato di Unicredit, commentando i risultati relativi al primo trimestre. “Stiamo compiendo progressi significativi nell'esecuzione del piano strategico e siamo nella seconda fase della nostra trasformazione industriale, stabilendo un nuovo punto di riferimento per il settore bancario. Stiamo rafforzando la rete commerciale e ottimizzando i nostri prodotti e servizi – ha sottolineato – per offrire il meglio ai nostri clienti nel modo più efficiente. L'utile netto record del primo trimestre, pari a 2,1 miliardi di euro, è stato ottenuto grazie a una crescita a doppia cifra dei ricavi netti, sostenuta da un margine di interesse estremamente forte e da un'ulteriore riduzione dei costi, che ha generato una leva operativa positiva”, ha spiegato. Commentando i risultati del primo trimestre, Orcel ha inoltre affermato: “Finora l'Europa ha dimostrato una buona tenuta rispetto agli shock esogeni e ai periodi di maggiore incertezza. In Unicredit abbiamo previsto uno scenario macroeconomico difficile e ci siamo preparati rafforzando le linee di difesa e adottando azioni preventive al fine di salvaguardare la nostra performance futura”. “Pur rimanendo vigili – ha evidenziato – siamo anche fiduciosi di poter continuare a garantire, per il futuro prossimo, una crescita della redditività costante e di elevata qualità, con una base costi e Costo del Rischio strutturalmente ridotti. Quello che stiamo realizzando in termini di trasformazione industriale, tuttora in atto, sta superando le ambizioni di UniCredit Unlocked e continuerà a spingere in avanti i nostri risultati finanziari, le distribuzioni agli azionisti e le modalità con cui sosterremo i nostri clienti e le comunità nei prossimi anni”. (Rin)