Sudan: Lega araba, possibile cessate il fuoco a Khartoum entro una o due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ possibile che si concluda un accordo per il cessate il fuoco tra le Forze armate sudanesi (Saf) e le Forze di supporto rapido (Rsf) a Khartoum entro una o due settimane, anche se i tentativi compiuti finora non hanno avuto successo. Lo ha dichiarato ieri il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, secondo quanto riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Aboul Gheit, inoltre, ha detto di aver proposto a tal fine al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, un colloquio a tre fra Lega araba, Onu e Unione africana. Porre fine agli scontri armati in Sudan in tempi rapidi, infatti, è necessario in quanto il conflitto rappresenta un pericolo per l’intera regione. “Già in passato mi aspettavo che la situazione in Sudan esplodesse, a causa della presenza di Forze armate regolari e di una milizia (le Rsf) legalizzata ma che opera autonomamente”, ha commentato Aboul Gheit. “Vedo una tendenza da parte dei dirigenti sudanesi a ritirare le Rsf dalla capitale”, ha aggiunto, pur ammonendo che queste forze paramilitari potrebbero trasformarsi in “bombe a scoppio ritardato” nel resto del Paese, una volta espulse da Khartoum. Per questo, come annunciato dall’inviato speciale Onu in Sudan, Volker Perthes, a breve potrebbero essere avviate trattative, di natura “tecnica”, non politica, tra le delegazioni delle Saf e delle Rsf per concordare un “cessate il fuoco permanente”. (Res)