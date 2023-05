Sardegna: strada a 4 corsie Sassari-Alghero, i lavori non sono ancora partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori per l'ultimo tratto della strada a 4 corsie che collega Alghero a Sassari non è stato ancora avviato, per questo è necessario convocare a Cagliari davanti al palazzo della Regione i consigli comunali del nord-ovest della Sardegna. E' quando chiede il consigliere regionale di Forza Italia ed ex sindaco di Alghero, Marco Tedde. "Un'opera pubblica che il nord ovest attende da decenni – ha detto Tedde . e che indusse il territorio della provincia di Sassari ad accogliere con soddisfazione la nomina del presidente della Regione a commissario avvenuta nel settembre del 2020". L'invito al presidente della Regione è quello di “rispondere con atti concreti e rapidi, nominando con urgenza uno o più sub commissari che avviino e concludano la realizzazione dell'arteria. Il territorio deve far sentire alta la sua voce con la convocazione di manifestazioni, assemblee e dei Consigli comunali sotto la sede del Consiglio regionale”. (Rsc)