Regno Unito: sindacato Neu, sciopero insegnanti potrebbe continuare fino al prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scioperi degli insegnanti nel Regno Unito potrebbero durare fino al prossimo anno. È quanto ha dichiarato il sindacato dei professionisti dell'istruzione National Education Union (Neu), affermando che gli scioperi del prossimo anno, in vista delle elezioni generali, potrebbero dare loro "leva" nei colloqui con il governo. Riporta la notizia il quotidiano "The Times". Kevin Courtney, il segretario generale di Neu, ha dichiarato: "Stiamo entrando in un anno elettorale. Se fossi il governo, vorrei risolvere la questione il prima possibile". Courtney ha aggiunto che è "molto probabile" che altri scioperi vadano avanti nel semestre estivo, e che questi potrebbero essere coordinati con altri sindacati dell'istruzione. (Rel)