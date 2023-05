Russia: incendio in un deposito di prodotti petroliferi nella regione di Krasnodar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un deposito di prodotti petroliferi ha preso fuoco nella regione russa di Krasnodar, nella località di Volna, situata nel distretto di Temrjuk. Come ha riferito su Telegram un rappresentante dell'amministrazione distrettuale, Fedor Babenkov, l'area complessiva dell'incendio è di circa 1.200 metri quadrati. Babenkov ha aggiunto che 85 vigili del fuoco sono coinvolti nelle attività volte a estinguere il rogo. Le cause dell'incidente, che non avrebbe causato vittime, rimangono da stabilire. (Rum)