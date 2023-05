Imprese: Stellantis, ricavi primo trimestre a 47,2 miliarid di euro (+14 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell'anno Stellantis ha registrato ricavi per 47,2 miliardi di euro, il 14 per cento in più su base annua. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo franco-italiano. Le consegne consolidate grazie ad una maggiore disponibilità di semiconduttori sono cresciute del 7 per cento, arrivando a ammontano a 1.476 unità. Le vendite di auto elettriche sono aumentate del 22 per cento rispetto ai primi tre mesi del 2022. L'Assemblea degli azionisti ha approvato il dividendo ordinario di 1,34 euro per azione, con data di pagamento fissata al 4 maggio 2023. "Stellantis ha iniziato il 2023 con vigore, mantenendo lo slancio di un eccellente 2022 e registrando valori consistenti di consegne e ricavi netti in tutti i segmenti", ha affermato nella nota Richard Palmer, direttore finanziario di Stellantis. "Grazie alla nostra forte presenza sul mercato globale e a un portafoglio prodotti diversificato, siamo ben posizionati per continuare a generare nell'intero anno una robusta performance finanziaria", ha aggiunto il dirigente. "Quest'anno aggiungeremo nove nuovi veicoli elettrici a batteria alla nostra offerta di prodotti, confermando il nostro impegno di offrire soluzioni di mobilità pulite, sicure ed accessibili a tutti", ha poi detto Palmer. (Frp)