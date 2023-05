Regno Unito: "Times", hacker filorussi potrebbero prendere di mira l'Eurovision

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hacker filorussi potrebbero interferire con la messa in onda delle trasmissioni dell'Eurovision, che si terrà dal 9 al 13 maggio a Liverpool, e interrompere il voto pubblico del concorso. Secondo il quotidiano "The Times", infatti, i timori che la competizione possa diventare un fronte digitale nella guerra in Ucraina hanno portato i suoi organizzatori e il governo del Regno Unito a consultare esperti dell'ufficio nazionale di sicurezza, National Cyber Security Center (Ncsc). La competizione canora di quest'anno si svolge a Liverpool che la ospita in vece dell'Ucraina, che ha vinto il voto pubblico nell'edizione svoltasi nel 2022 a Torino. "La più grande preoccupazione è che il sistema di voto venga violato come l'anno scorso", ha dichiarato un funzionario di Westminster, facendo riferimento al fatto che Killnet, un collettivo di hacker ritenuto favorevole al regime di Putin, aveva preso di mira le ultime semifinale e finale dell'Eurovision. (Rel)