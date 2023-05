Giappone: forte aumento dei fallimenti d'impresa a causa dell'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progressivo aumento dei prezzi sta causando un incremento delle bancarotte tra le piccole e medie imprese giapponesi, anche per effetto dei ritardi nel trasferimento dei maggiori costi di produzione ai consumatori finali. Stando ai dati di Teikoku Databank rilanciati dal quotidiano "Nikkei", 463 imprese giapponesi hanno avviato procedure fallimentari nel corso dell'anno fiscale 2022, che si è concluso lo scorso marzo: si tratta di un dato ben 3,4 volte superiore a quello dell'anno fiscale 2021, quando i fallimenti aziendali causati dall'inflazione erano stati 136. Secondo il quotidiano, il trasferimento dei costi dalle aziende ai consumatori avviene in Giappone molto più lentamente rispetto a Europa e Stati Uniti, e ciò causa oneri spesso insostenibili per le aziende: in particolare, in Giappone circa un quinto degli accresciuti costi di transazione tra le imprese sono stati trasferiti ai consumatori nel corso del 2022, contro il 48,5 per cento negli Stati Uniti e il 58,1 per cento in Europa. (segue) (Git)