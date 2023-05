Giappone: forte aumento dei fallimenti d'impresa a causa dell'inflazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice core dell'inflazione al consumo in Giappone si è attestata al 3,1 per cento su base annua nel mese di marzo, secondo i dati ufficiali pubblicato dal governo di quel Paese. Il dato, invariato rispetto a febbraio, resta superiore all'obiettivo del 2 per cento fissato dalla Banca del Giappone, e riflette la progressiva ricaduta sui consumatori dei maggiori costi di produzione delle aziende. Il dato aumenta le aspettative per una svolta parziale della banca centrale dalla sua politica monetaria ultra-espansiva entro la fine di quest'anno. (segue) (Git)