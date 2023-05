Brasile: ambasciatrice Usa, appoggiamo allargamento Consiglio sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti appoggiano l'allargamento del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite (Unsc) includendo nuovi membri permanenti e non permanenti. Lo ha detto l'ambasciatrice Usa presso le Nazioni Unite (Onu), Linda Thomas-Greenfield, a margine di un incontro con il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, a Brasilia. In missione in Brasile, la diplomatica statunitense ha anche incontrato la moglie del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, Janja. (segue) (Brb)