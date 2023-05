Brasile: ambasciatrice Usa, appoggiamo allargamento Consiglio sicurezza Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sosteniamo la riforma del Consiglio di Sicurezza e il suo ampliamento, sia per un maggior numero di membri non permanenti che per quelli permanenti. Sosteniamo l'inclusione dei Paesi dell'America Latina, dei Caraibi e dell'Africa. Questo sarà un processo democratico", ha affermato Thomas-Greenfield. Quanto all'inclusione del Brasile come membro permanente del Consiglio, la diplomatica ha detto che si tratta di "un'operazione strategica di lungo termine". Durante gli incontri con Vieira e Janja, l'ambasciatrice ha anche evidenziato la necessità che "le due più grandi democrazie dell'emisfero occidentale lavorino insieme per promuovere i nostri valori democratici e dei diritti umani". (segue) (Brb)