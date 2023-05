Brasile: ambasciatrice Usa, appoggiamo allargamento Consiglio sicurezza Onu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle riunioni sono state discusse le recenti affermazioni del presidente Lula sulla guerra in Ucraina, secondo cui anche Kiev, oltre alla Russia, ha deciso di andare in guerra, e che Stati Uniti e Unione europea fomentano il conflitto. "Ho espresso preoccupazione e delusione, ma il Brasile ha costantemente votato a favore delle risoluzioni che condannano l'invasione della Russia nel Consiglio di sicurezza", ha affermato. "Incoraggiamo i Paesi a partecipare a questioni che aiutano a trovare una soluzione alla guerra, ma è importante che sostengano l'Ucraina. Non possiamo andare avanti se lasciamo l'Ucraina fuori dall'equazione", ha aggiunto Thomas-Greenfield. (segue) (Brb)