Brasile: ambasciatrice Usa, appoggiamo allargamento Consiglio sicurezza Onu (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice ha in ultimo evidenziato il rapporto tra Stati Uniti e Brasile, citando gli investimenti del Paese statunitense. "Abbiamo forti investimenti in Brasile, oltre 700.000 posti di lavoro sono stati creati dagli investimenti statunitensi in Brasile. Continueremo a lavorare per garantire che gli investimenti che portiamo non siano solo vetrine, ma apportino un valore reale ai brasiliani", ha concluso. (Brb)