Usa-Australia: si è tenuto a Washington il quinto dialogo sulla sicurezza energetica

- L'Ufficio per le risorse energetiche del dipartimento di Stato Usa, in collaborazione col dipartimento dell'Energia, ha ospitato a Washington il quinto dialogo bilaterale sulla sicurezza energetica con l'Australia. Lo ha riferito il dipartimento di Stato tramite una nota, precisando che il dialogo si è tenuto dal 25 al 27 aprile. La delegazione australiana è stata guidata dal vicesegretario Simon Duggan del dipartimento del Cambiamento climatico, dell'energia, dell'ambiente e delle risorse idriche. Le delegazioni dei due Paesi hanno riaffermato l'impegno a cooperare per consolidare le catene di fornitura di energia pulita, e minerali, far fronte congiuntamente alle sfide di sicurezza energetica e sviluppare tecnologie energetiche pulite come l'idrogeno. (Was)