Emirati: presidente di Cop28, serve un piano d’azione per raggiungere obiettivi climatici

- Il presidente designato per il prossimo vertice Cop28, il ministro dell’Industria e della Tecnologia avanzata degli Emirati Arabi Uniti, Sultan bin Ahmed Al Jaber, ha esortato a elaborare “un’agenda ambiziosa e un piano d’azione pragmatico” per raggiungere gli obiettivi fissati dall’accordo di Parigi sul clima del 2015. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, citando l’intervento di Al Jaber a Dialogo sul clima di Petersberg, tenutosi ieri a Berlino. Al Jaber, inoltre, ha auspicato che questa edizione di Cop28 (la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici), che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre 2023, “sia ricordato per aver unito tutti nell’azione”, sottolineando l’importanza di coinvolgere nell’azione climatica tutti i soggetti, in particolare i giovani, le donne, le popolazioni indigene, le organizzazioni non governtive e “il sud del mondo”. “Dobbiamo far coincidere ciò che viene concordato con l’azione concreta nel mondo reale”, ha aggiunto, “il che significa che tutti si impegnino, Paesi, città, investitori, imprese e mondo degli affari di ogni dimensione”. “Il mondo chieder un progresso di trasformazione” secondo il ministro emiratino, “il mondo ha bisogno di un’azione di trasformazione”. (Res)