Corea del Sud: stretta sull'immigrazione irregolare, 13mila espulsioni in due mesi

- Circa 13mila lavoratori immigrati che risiedevano illegalmente in Corea del Sud hanno lasciato il Paese nell'arco degli ultimi due mesi a seguito di una operazione intrapresa dalle autorità coreane contro l'immigrazione clandestina. Seul ha ripreso i programmi di espulsione e partenze volontarie lo scorso ottobre, dopo un allentamento dovuto alla pandemia di Covid-19. Tra il 2 marzo e il 30 aprile le autorità del Paese hanno concentrato i controlli in settori "che possono causare danno sociale", come i servizi di intrattenimento, la logistica e le consegne: un totale di 7.578 lavoratori immigrati privi di documenti sono stati identificati e 6.863 espulsi, secondo quanto riferito dal ministero dell'Interno. Altri 5.247 immigrati irregolari hanno lasciato il Paese tramite un programma di rimpatri volontari. (Git)