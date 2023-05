Corea del Sud: viceministro Esteri Lee verso nomina ad ambasciatore in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, nominerà il secondo viceministro degli Esteri Lee Do-hoon nuovo ambasciatore in Russia, colmando così un importante incarico rimasto vacante per settimane in un contesto di crescenti tensioni con la Russia. Lo riferisce il quotidiano "Chosun Ilbo", ricordando che Lee succederebbe a Chang, ex ambasciatore in Russia che il mese scorso è stato nominato primo viceministro degli Esteri nel contesto di un rimpasto dell'amministrazione Yoon. Durante la visita di Stato di sei giorni negli Stati Uniti, la scorsa settimana, il presidente coreano ha ribadito il sostegno a Kiev e la possibilità di inviare armi all'Ucraina nel caso di gravi attacchi contro i civili in quel Paese: una presa di posizione inedita da parte di Seul, cui Mosca ha risposto duramente, avvertendo la Corea che rischia di diventare parte attiva nel conflitto. (Git)