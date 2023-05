Vietnam-Lussemburgo: premier Bettel inizia visita di tre giorni ad Hanoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Lussemburgo, Xavier Bettel, ha intrapreso una visita ufficiale di tre giorni in Vietnam su invito dell’omologo Pham Minh Chinh, che a sua volta ha visitato il Granducato lo scorso dicembre. Bettel è stato accolto oggi all'aeroporto internazionale Noi Bai di Hanoi dal ministro dell'Industria e del commercio coreano, Hong Dien. Il capo del governo lussemburghese si tratterà nel Paese sino al 5 maggio. Il Lussemburgo è il terzo investitore europeo in Vietnam con 2,6 miliardi di capitali investiti, e i due Paesi si sono impegnati a istituire una cornice per un partenariato strategico per la finanza verde. (Fim)