Ue: “Der Spiegel”, Commissione vuole obbligare aziende a fornire munizioni a Stati membri

- La Commissione europea intende obbligare le aziende per la difesa dell'Ue a fornire munizioni agli Stati membri, affinché le trasferiscano all'Ucraina impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto prevede una proposta di legge che l'esecutivo europeo chiuderà nella giornata di oggi, come riferisce il settimanale “Der Spiegel”. Se l'iniziativa passasse, il relativo meccanismo dovrebbe entrare in vigore qualora vi siano “strozzature nella fornitura di equipaggiamento critico per la difesa che possono incidere sulla sicurezza dell'Ue”. Le aziende per gli armamenti dovrebbero quindi soddisfare gli ordini dei Paesi membri, posticipando o annullando quelli ricevuti di Stati che non fanno parte dell'Ue. Per attivare il meccanismo dovrebbe essere sufficiente che uno Stato membro intenzionato a fornire munizioni all'Ucraina chieda l'intervento della Commissione europea. Allo stesso tempo, la richiesta potrebbe provenire da almeno tre Paesi membri che vogliono procurarsi proiettili in maniera congiunta. I produttori non dovrebbero temere ricorsi dai Paesi terzi interessati, perché l'intervento della Commissione europea verrebbe considerato forza maggiore sul piano giuridico. L'esecutivo comunitario non agirebbe da solo, ma in coordinamento con gli Stati dell'Ue dove hanno sede le aziende per la difesa. Affinché la proposta entri in vigore sarà necessaria l'approvazione dei Paesi membri e del Parlamento europeo. Elaborata sotto la responsabilità del commissario europeo al Mercato interno e i Servizi Thierry Breton, l'iniziativa fa seguito alla decisione del Consiglio europeo con cui l'Ue si è impegnata a fornire all'Ucraina un milione di proiettili d'artiglieria entro 12 mesi. I capi di Stato e di governo dell'Unione europea hanno concordato anche l'assemblaggio congiunto dei proiettili e l'aumento delle capacità produttive. (segue) (Geb)