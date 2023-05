Qatar: conclusa la visita ufficiale del segretario generale Onu, focus sull’Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della visita di due giorni a Doha, in Qatar, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto “fiducioso” sulla possibilità di un accordo, in seno alla comunità internazionale, su come trattare con i talebani, che attualmente rappresentano il governo dell’Afghanistan. Lo ha riferito il quotidiano qatariota “Gulf Times”, ieri, a conclusione della visita di Guterres. “Per raggiungere i nostri obiettivi non possiamo optare per il disimpegno”, ha dichiarato il segretario generale Onu, “in molti chiedono un impegno più efficace e basato sulle lezioni del passato”. In particolare, secondo Guterres, è necessario trovare un terreno comune di dialogo su questioni chiave, come i diritti umani, soprattutto per quanto riguarda le donne, un governo inclusivo e il contrasto al terrorismo e al traffico di droga. Ai colloqui erano presenti gli inviati di Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Cina, Giappone, Stati Uniti, Unione Europea, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito, Turchia, India, Pakistan, Indonesia, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Federazione Russa e dell’Organizzazione per la cooperazione islamica. I partecipanti si sono mostrati concordi sull’esigenza di una strategia che consenta la stabilizzazione dell’Afghanistan. Secondo Guterres, tuttavia, “l’obiettivo dei colloqui non è stato riconoscere l’amministrazione del Talebani”, con la quale “oggi non è il momento giusto” per un incontro. Prima dei colloqui con gli inviati internazionali, Guterres ha incontrato il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, con il quale ha parlato degli ultimi sviluppi della situazione in Afghanistan. (Res)