Myanmar: la giunta perdona 2mila prigionieri per celebrare la luna piena

- Il governo militare del Myanmar ha annunciato oggi di aver perdonato più di 2mila prigionieri detenuti nelle carceri del Paese sulla base di una legge utilizzata per criminalizzare il dissenso. Il perdono è stato concesso a "2.153 prigionieri che scontano sentenze sulla base della legge 505 del Codice penale" in occasione del Giorno della luna piena, una festività che celebra la nascita del Buddha. Secondo la giunta, le amnistie sono state decretate "per la pace della mente e sulla base di ragioni umanitarie". Nel Myanmar è comune la concessione dell'amnistia a migliaia di detenuti in occasione di festività nazionali o ricorrenze buddhiste. L'annuncio di oggi coincide anche con la visita nel Paese del ministro degli Esteri cinese Qin Gang, che a Naypyidaw ha incontrato il capo della giunta, generale Min Aung Hlaing. (Inn)