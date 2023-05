Venezuela-Paraguay: Maduro si congratula con presidnte eletto Pena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha reso noto di aver telefonato a Santiago Pena congratulandosi per la vittoria alle presidenziali del Paraguay, tenute domenica. "Ho espresso le mie congratulazioni a nome del popolo venezuelano e testimoniato la disponibilità a lavorare per il bene dei nostri Paesi", ha scritto Maduro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Pena, da parte sua, ha detto che una volta al governo - dal 1 luglio - intende recuperare i rapporti con Caracas, pur non condividendo i "valori e i principi" del governo. (Vec)