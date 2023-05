Usa: Zelensky al “Washington Post”, fuga documenti “brutta storia” per reputazione Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ucraine non hanno ricevuto “alcun tipo di avviso” da parte degli Stati Uniti in merito alla recente fuga di centinaia di documenti classificati del Pentagono, contenenti anche informazioni sul conflitto in corso con la Russia. In una intervista con il “Washington Post”, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che si tratta di “una brutta storia”, e di essere venuto a conoscenza della fuga leggendo le notizie di stampa. “Non abbiamo ricevuto in anticipo alcun tipo di informazione dalla Casa Bianca o dal Pentagono”, ha detto Zelensky, aggiungendo che “non va a beneficio della reputazione della Casa Bianca”, oltre ad essere “sfavorevole” per l’Ucraina. Dopo la fuga dei documenti, pubblicati inizialmente su un gruppo della piattaforma “Discord” gestito da Jack Teixeira, aviere di 21 anni arrestato il 13 aprile con l’accusa di spionaggio, le autorità di Washington e Kiev hanno avuto diversi contatti per discutere lo scandalo e le sue conseguenze. Un funzionario statunitense rimasto anonimo ha riferito al quotidiano che il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, avrebbe anche avuto un colloquio telefonico con l’omologo ucraino, Dmytro Kuleba, il mese scorso, per un aggiornamento sulla situazione. Interpellato sui possibili impatti negativi dello scandalo sulla fiducia tra Washington e Kiev, Zelensky si è limitato a dire che “non posso mettere a rischio il mio Paese”. (Was)