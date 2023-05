Usa: “Axios”, ex deputato democratico Sean Patrick Maloney sarà prossimo ambasciatore presso Ocse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca intende nominare l’ex deputato democratico Sean Patrick Maloney, già direttore del Comitato per l’organizzazione delle campagne elettorali dei democratici (Dccc), all’incarico di ambasciatore statunitense presso l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), a Parigi. Lo hanno confermato fonti anonime al portale di informazione “Axios” che l’amministrazione Biden ha scelto Maloney alla luce della sua esperienza nel settore privato e della commissione Intelligence della Camera dei rappresentanti, durante il suo mandato nello Stato di New York. L’ex deputato, se confermato, andrebbe a sostituire Jack Markell, che verrebbe invece nominato all’incarico di ambasciatore in Italia. (Was)