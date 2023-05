Usa: Trump non testimonierà al processo che lo vede accusato di violenza sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non testimonierà al processo civile che lo vede accusato di violenza sessuale da parte della giornalista E. Jean Carroll, che ha preso il via la scorsa settimana. Secondo quanto riferisce il portale di informazione “The Hill”, gli avvocati di Trump avrebbero confermato al giudice Lewis Kaplan che l’ex presidente non si presenterà in aula, non avendo alcun obbligo legale. La Carroll ha accusato Trump lo scorso novembre, affermando di essere stata violentata dall’ex presidente a metà degli anni Novanta. Trump nega, e sostiene che l'azione legale intrapresa dalla ex giornalista della rivista di moda "Elle" sia motivata politicamente. La donna ha denunciato il presunto stupro in un suo libro di memorie pubblicato nel 2019, quando Trump era ancora presidente. Carroll sostiene che la violenza sia avvenuta "alla fine del 1995 o all'inizio del 1996, in un negozio del centro commerciale Bergdorf Goodman". (Was)