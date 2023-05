Usa: caccia all’uomo dopo strage in Texas, Fbi collabora con le autorità messicane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi stanno collaborando anche con quelle di Città del Messico nel quadro della caccia all’uomo ai danni di Francisco Oropesa, cittadino messicano di 38 anni che la notte di venerdì scorso ha ucciso cinque vicini di casa a Cleveland, in Texas, per poi darsi alla fuga. In un messaggio pubblicato su Twitter, il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha scritto che Oropesa “potrebbe essere ovunque: stiamo collaborando con le autorità statali, federali e oltreconfine per trovarlo”. L’uomo, che in passato è stato più volte espulso dal Paese dalle autorità federali ed è stato anche condannato per guida in stato di ebbrezza, ha ucciso cinque vicini di casa dopo che gli era stato chiesto di smettere di sparare nel proprio giardino. (Was)