Usa: strage in Texas, arrestato il responsabile

- Francisco Oropesa, cittadino messicano che nella notte di venerdì scorso ha ucciso cinque vicini di casa a colpi di arma da fuoco a Cleveland, in Texas, è stato arrestato e preso in custodia dalle autorità, dopo una caccia all’uomo durata diversi giorni. Lo hanno confermato due fonti anonime all’emittente “Cnn”. Poco fa, il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha fatto sapere su Twitter che le autorità Usa hanno collaborato anche con le controparti messicane per trovare l’uomo, che in passato è stato più volte espulso dagli Stati Uniti, dove si trovava illegalmente. (Was)