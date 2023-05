Giappone: sondaggio, cittadini ancora divisi su ipotesi riforma Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opinione pubblica del Giappone resta divisa in merito all'annoso dibattito sulla riforma della Costituzione post-bellica, nonostante l'accelerazione impressa in tal senso dal governo del premier Fumio Kishida, specie sul fronte del superamento del pacifismo costituzionale. Il 49 per cento dei cittadini adulti che hanno preso parte a un sondaggio pubblicato dall'agenzia di stampa "Kyodo" ritengono che la Dieta dovrebbe accelerare i lavori tesi a riformare la Carta, incluso l'Articolo 9 relativo alla rinuncia alla guerra; il 48 per cento dei partecipanti, invece, è di parere opposto. A favore di una riforma dell'Articolo 9 si è espresso in particolare il 53 per cento dei 3mila partecipanti al sondaggio. Nonostante il premier giapponese abbia espresso la volontà di riformare il testo costituzionale entro la scadenza del suo attuale mandato di presidente del Partito liberaldemocratico, a settembre 2024, il 71 per cento dei partecipanti al sondaggio ritiene che le condizioni politiche per un emendamento costituzionali non appaiano oggi più favorevoli rispetto al passato. Il 75 per cento dei partecipanti al sondaggio si è detto favorevole alla legalizzazione delle unioni omosessuali, un tema che si è imposto nel dibattito politico negli ultimi mesi, anche per effetto di pressioni da parte degli altri Paesi del G7. (Git)