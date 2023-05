Usa: dollaro in calo in vista di un nuovo aumento dei tassi da parte della Fed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dollaro ha ceduto leggermente terreno stamattina, dopo la pubblicazione degli ultimi dati relativi al mercato del lavoro Usa e a fronte dei timori legati alla tenuta del settore bancario statunitense, in attesa della decisione della Federal Reserve (Fed) in merito a un possibile nuovo aumento dei tassi di riferimento. L'indice del dollaro, che confronta il biglietto verde rispetto a un paniere di sei altre valute, ha ceduto lo 0,029 per cento stamattina, dopo aver perso ieri lo 0,245 per cento. I mercati si aspettano per oggi un ulteriore aumento di 25 punti base dei tassi di riferimento da parte della Fed, che oggi concluderà un incontro di due giorni del suo comitato di politica monetaria. (Was)