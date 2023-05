Ucraina: "Cnn", ultimati i preparativi per l'offensiva primaverile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate ucraine hanno ultimato i preparativi in vista dell'offensiva primaverile contro le forze russe. Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnn" un militare ucraino, identificato con lo pseudonimo di "Artur". "Siamo pronti e in attesa da un po' del via libera per una controffensiva. Abbiamo completato il rifornimento", ha spiegato tramite un messaggio scritto il militare, che è parte della 46ma Brigata aviotrasportata indipendente dell'Esercito ucraino schierata in direzione di Zaporizhzhia. Secondo "Artur", oltre agli equipaggiamenti e agli armamenti forniti dai Paesi della Nato, la brigata ha ricevuto volontari e donazioni di denaro, droni, vestiario e automezzi da parte di privati cittadini. "Sappiamo che il nostro comando è in grado di condurre la controffensiva. Le operazioni vicino a Kiev e Kharkiv sono un buon esempio", ha affermato il militare, riferendosi alle controffensive effettuate con successo dalle forze di Kiev lo scorso anno. "La cosa più importante è che libereremo la nostra madrepatria, e questo ci dà forza. E' la cosa più importante". Il militare ha ammesso però che alcuni aspetti dell'imminente offensiva preoccupano i suoi commilitoni: "Anzitutto, non avremo l'elemento della sorpresa. Ogni smartphone urla in merito a questa operazione. I russi magari non sapranno dove si verificherà, o forse sì. Se lo sanno, saranno preparati". (segue) (Was)