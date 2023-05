Ucraina: "Cnn", ultimati i preparativi per l'offensiva primaverile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, "Artur" ammette anche che la mobilitazione dei coscritti decretata dal presidente russo Vladimir Putin lo scorso anno, inizialmente derubricata da molti media occidentali come una mossa disperata, ha invece consentito alle forze russe di accumulare riserve e presidiare più efficacemente la lunga linea del fronte. "Inoltre, più accumuliamo forze (in vista dell'offensiva primaverile), più colpiscono i nostri magazzini e punti di schieramento. Inoltre, (i russi) attaccano costantemente la linea di difesa con gli aerei. Se continuiamo ad attendere, potremmo non vedere mai una controffensiva, e se colpiscono i nostri magazzini significa che dispongono di informazioni locali". Secondo "Artur", le forze armate ucraine hanno rinunciato ad attendere l'arrivo di aerei da combattimento occidentali a lungo richiesti dal presidente Volodymyr Zelensky: "Stiamo imparando a combattere con ciò di cui disponiamo. I carri armati e gli Himars dovrebbero bastare". La "Cnn" cita anche il vicecapo del consiglio regionale di Kherson, Yurii Sobolevskji, secondo cui l'offensiva primaverile delle forze ucraine avrà probabilmente inizio senza che le autorità di Kiev forniscano date precise. "Credo anzi che le operazioni che le forze armate ucraine stanno conducendo nel settore meridionale possano essere già considerate una controffensiva: mantenere il controllo di fuoco, distruggere costantemente obiettivi militari e ridurre la capacità di combattimento del nemico", ha dichiarato il funzionario. (Was)