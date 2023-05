Malesia-Corea del Sud: ministro Esteri Park a Kuala Lumpur, discussa elevazione relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Park Jin, ha concluso una visita di due giorni in Malesia, durante la quale ha sollecitato i due Paesi a elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato strategico. Nel corso della visita in Malesia, Park ha incontrato l'omologo malesiano Zambry Abd Kadir e il primo ministro Anwar Ibrahim. Il colloquio con Anwar si è tenuto nella città di Putrajaya: il ministro coreano ha sottolineato i progressi delle relazioni bilaterali nell'arco degli ultimi 60 anni, e ha chiesto il sostegno di Kuala Lumpur alla candidatura di Seul per ospitare l'Esposizione mondiale 2030. Con l'omologo Zambry, invece, Park ha concordato di dare impulso agli scambi fra i governi e i cittadini dei due Paesi, e di accelerare i preparativi per l'elevazione delle relazioni al livello di partenariato strategico. La visita del ministro Park in Malesia è coincisa con il 40mo anniversario della Look East Policy della Malesia, che ha assunto Giappone e Corea del Sud a modello per le politiche economiche nazionali. (Fim)