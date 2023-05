Decreto Lavoro: Landini, inaccettabile mancato confronto coi sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sindacato “abbiamo contestato la scelta di fare un Consiglio dei ministri il primo maggio, quando è la festa del lavoro, i contenuti del provvedimento e il fatto che non siano stati discussi con noi”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite de “Il cavallo e la torre”, su Rai Tre. “Non è accettabile – ha proseguito – che si facciano provvedimenti importanti e che il sindacato non sia messo nella condizione di poter discutere e confrontarsi e non vengano accettate le nostre richieste”. (Rin)