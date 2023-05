Lavoro: Landini, sciopero generale? Non escludo nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non escludo nulla in termini di iniziative”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite de “Il cavallo e la torre”, su Rai Tre, rispondendo a una domanda sulla possibilità di uno sciopero generale dei sindacati. “Chiediamo una riforma delle pensioni, il superamento della precarietà, gli investimenti in sanità pubblica. Chiediamo un cambiamento vero, e se non ci saranno risposte e continueranno a non coinvolgerci, metteremo in campo tutto quello che è necessario”, ha aggiunto. (Rin)