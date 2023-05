Decreto Lavoro: Renzi, Meloni ha tagliato un po’ le tasse, non ha fatto rivoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io sono entusiasta che ci sia una misura per tagliare le tasse sul lavoro e quelli che contestano la Meloni perché il Primo maggio, con fare un po' provocatorio ma assolutamente legittimo, ha tagliato le tasse sul lavoro, sbagliano”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di “Porta a porta”, su Rai Uno. “Ha fatto bene a tagliare le tasse, poi ha esagerato a raccontare una storia che non sta in piedi: quando Meloni dice ‘il più grande taglio delle tasse degli ultimi decenni’, ecco lì è la premier che esagera”, ha proseguito. “Se mi si dice che Meloni ha un pochino abbassato le tasse sul lavoro si dice la verità, se si dice che ha fatto la rivoluzione è falso”, ha concluso. (Rin)