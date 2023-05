Covid: M5s, non temiamo Commissione ma malafede maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'onorevole Buonguerrieri, deputata di Fratelli d'Italia e relatrice della proposta di legge sulla Commissione parlamentare di inchiesta sul Covid, sostiene che il Movimento 5 Stelle parla di processo politico a Conte per nascondere i timori sull'inchiesta. Ma la verità è molto più semplice: è stata proprio lei a dire che l'obiettivo della Commissione è un processo politico. Parole letterali". Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Affari sociali. "Il Movimento 5 Stelle non teme niente – proseguono –, tantomeno la Commissione d'inchiesta. Quello che ci fa paura è l'uso strumentale e in evidente malafede della stessa, da parte della maggioranza, che sembra aver già scritto la sentenza in una proposta di legge che è in realtà un atto di accusa e che, ad oggi, ha scientemente deciso di respingere tutti gli emendamenti migliorativi da noi proposti”. “È evidente che l'obiettivo di Fratelli d'Italia e di tutta la maggioranza non è di cercare la verità o di dare risposte ai cittadini, perché quello che cerca è soltanto un tornaconto elettorale", concludono i deputati. (Rin)